Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 00.54'te Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesinin 32 kilometre açığında 3,9 büyüklüğünde deprem oldu.

Yerin 7,12 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Datça'da da hissedildi.

Bu depremden sonra aynı bölgede saat 13,12'ye kadar en büyüğü 4,3, en küçüğü ise 1,2 olan 21 sarsıntı daha oldu.

"Şu an bölgede 20'nin üzerinde deprem oldu"

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem fırtınasıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Şu an bölgede 20'nin üzerinde deprem oldu. Deprem yoğunluğunun yaşandığı yerin kuzeyinde küçük bir volkan var. Bunlar, aktif volkanlar düzeyinde değerlendiriliyor. Ayrıca Datça Yarımadası ile Gökova Körfezi'nin bulunduğu yerlerde de diri faylar var. Depremlerin bulunduğu bölgede Kuzey ve Güney uzanımlı normal fay niteliğindeki faylar da var" dedi.

"6,8 ila 7,2 büyüklüğünde bir deprem üretebilir"

Depremin faylardan mı yoksa volkanik hareketlilikten mi gerçekleştiğinin henüz bilinmediğini belirten Prof. Dr. Sözbilir, bu durumun yapılacak izleme sonrası tespit edileceğini kaydetti.

Bölgedeki hareketliliğin Türkiye kıyılarında nereleri etkileyeceğini de belirten Prof. Dr. Sözbilir, "Bu fayların daha büyük bir deprem üretmesi durumunda özellikle Datça Yarımadası ve Gökova Körfezi gibi Bodrum kısımları etkilenebilir. Denizdeki faylar 6,8 ila 7,2 büyüklüğünde bir deprem üretebilir. En güneydeki fay 8'e varan deprem üretme potansiyeline sahip. Şu anki depremler de herhangi bir mal ve can kaybına yol açacak deprem değil" dedi.