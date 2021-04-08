Haber Giriş: 8 Nisan 2021 Perşembe 16:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
İyi Partili Yılmaz kaza yaptı
[Fotoğraf: AA ]
İyi Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ve eşi Duriye Yılmaz, TBMM yerleşkesindeki trafik kazasında yaralandı.
Yılmaz ve eşinin içinde bulunduğu makam otomobili, Meclis'in Çankaya kapısından giriş yaptıktan sonra başka bir otomobil ile çarpıştı.
Otomobilin arka koltuğunda oturan Yılmaz ve eşi çarpışmanın etkisiyle hafif yaralandı. Yüzünde açılma oluşan Yılmaz, bir peçete yardımıyla kanamalı bölgeye tampon uyguladı.
Durmuş Yılmaz ve eşi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: İyi Parti
Son Haberler
- 16:52
- 16:52
- 16:51
- 16:51
- 17:01
Sıradaki Haber
Meteorolojiden 7 il için zirai don uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz