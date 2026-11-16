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Dünya
AA 16.11.2026 13:42

Norveç: Kuş gribi salgını yumurta ve tavuk kıtlığına neden olabilir

Norveç Gıda Güvenliği Kurumu, kuş gribinin yaygınlaşmasının yumurta ve tavuk kıtlığına yol açabileceğini belirtti.

Norveç: Kuş gribi salgını yumurta ve tavuk kıtlığına neden olabilir

Norveç Gıda Güvenliği Kurumu Genel Müdürü Ingunn Midttun Godal, kamu yayın kuruluşu NRK'ye yaptığı açıklamada, dünyada kuş gribi salgınlarının giderek yaygınlaşmasını değerlendirdi.

Salgından etkilenen hayvanların üretime olumsuz etki edebileceğine dikkati çeken Midttun Godal, bunun sonucunda yumurta ve tavuk kıtlığının yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Midttun Godal, Norveç Tarım Müdürlüğünün ülkeye yumurta ve tavuk ithalatını artırmasını tavsiye ederek, ülkede 100 bin kümes hayvanının kuş gribi salgını nedeniyle itlaf edildiği bilgisini paylaştı.

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Norveç Kuş Gribi
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