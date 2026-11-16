İstanbul için sağanak uyarısı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, kentte yarın ilk saatlerden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, kuvvetli yağışlarla ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Kocaeli ve Edirne için kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Kocaeli’de gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre kentte 16 Kasım Pazartesi gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Metrekareye 21 ila 50 kilogram yağış düşmesinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, yağışların 17 Kasım Salı öğle saatlerine kadar süreceğinin öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak ve gök gürültülü sağanağın kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Yarın öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.