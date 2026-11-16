Çok Bulutlu 12.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 16.11.2026 13:42

İstanbul için sağanak uyarısı

İstanbul Valiliği, yarın kentte sağanağın etkili olacağını belirterek, vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

İstanbul için sağanak uyarısı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, kentte yarın ilk saatlerden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, kuvvetli yağışlarla ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

İstanbul için sağanak uyarısı

Kocaeli ve Edirne için kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Kocaeli’de gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre kentte 16 Kasım Pazartesi gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Metrekareye 21 ila 50 kilogram yağış düşmesinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, yağışların 17 Kasım Salı öğle saatlerine kadar süreceğinin öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak ve gök gürültülü sağanağın kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Yarın öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

ETİKETLER
İstanbul İstanbul Valiliği Sağanak Yağış Kocaeli Edirne
Sıradaki Haber
Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 2 kilo 716 gram uyuşturucu ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:05
AB, Rusya'ya yönelik yaptırım listesini genişletti
15:01
Rekabet Kurulu'ndan Siemens'e soruşturma
14:44
Rusya: Ukrayna'da geçici ateşkes yerine yıllarca sürecek barış istiyoruz
15:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün dünyada artık Türkiye konuşuluyor
14:40
BM'den, "otonom silah sistemlerinin kullanımı ve yayılmasını önlemek için harekete geçme" çağrısı
14:24
Şanlıurfa ve Hakkari'de 566 kilo uyuşturucu ele geçirildi
ASELSAN "İleri Dönüşen Bir Gelecek" koleksiyonuyla COP31'de
ASELSAN "İleri Dönüşen Bir Gelecek" koleksiyonuyla COP31'de
FOTO FOKUS
Edirne'de servisle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
Edirne'de servisle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ