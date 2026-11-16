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Dünya
AA 16.11.2026 13:19

Güney Kore'de, 75 yıl önce savaşta ölen askerin kalıntıları ailesine teslim edildi

Güney Kore'de, Kore Savaşı'nda hayatını kaybeden bir askerin kalıntılarının 75 yılın ardından ailesine teslim edildiği bildirildi.

Güney Kore'de, 75 yıl önce savaşta ölen askerin kalıntıları ailesine teslim edildi

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Ahn Dong adlı askerin ailesiyle DNA örneklerinin eşleştirilmesinin ardından Iksan'da tören düzenlendiği bildirilen açıklamada, askerin kalıntılarının 75 yılın ardından ailesine teslim edildiği kaydedildi.

Ahn'ın kalıntıları ilk olarak 2004'teki kazı çalışmaları sırasında bulunmuş, 2019'da ise ailesinden DNA örnekleri alınmıştı.

Dönemin teknolojik yetersizlikleri nedeniyle herhangi bir eşleşme tespit edilemezken, eşleşme ancak eylülde yapılan testle mümkün olmuştu.

Ağustos 1951'de Kuzey Kore'ye karşı savaştığı sırada hayatını kaybettiği düşünülen Ahn'nın, 2000'den bu yana kalıntıları ailesine teslim edilen 286'ncı Güney Kore askeri olduğu belirtiliyor.

Kore Savaşı

Kore Savaşı, 25 Haziran 1950'de Kuzey Kore'nin Güney Kore'yi işgal etmesi üzerine başlamıştı.

Çin ve Sovyetler Birliği Kuzey Kore'ye, ABD önderliğindeki Birleşmiş Milletler (BM) de Güney Kore'ye savaş boyunca destek vermişti.

Güney Kore Savunma Bakanlığı kaynaklarına göre, savaşa 21 bin 212 askerle toplamda 4 tugayla katılan Türkiye, asker sayısı bakımından Kore Savaşı'na katılan 16 ülke arasında 4'üncü sırada yer almıştı.

27 Temmuz 1953'te sona eren savaşın, birçok girişime rağmen taraflar arası barış anlaşması imzalanamadığı için teknik olarak sürdüğü aktarılıyor.

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