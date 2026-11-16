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Dünya
AA 16.11.2026 13:40

Yapay zeka destekli çocuk istismarı materyali ihbarları yüzde 8 bin 400'den fazla arttı

Yapay zeka bağlantılı çocuk cinsel istismarı materyali ihbarları, 2023-2025 döneminde yüzde 8 bin 400'ün üzerinde artarken dünya genelinde bir yılda 300 milyondan fazla çocuğun teknoloji aracılığıyla cinsel istismara veya sömürüye maruz kaldığı belirlendi.

Yapay zeka destekli çocuk istismarı materyali ihbarları yüzde 8 bin 400'den fazla arttı

Childlight Küresel Çocuk Güvenliği Enstitüsü tarafından hazırlanan raporda, dünya genelinde çocukların çevrim içi ve çevrim dışı cinsel istismara ve sömürüye maruz kalma boyutu incelendi.

Rapora göre, ABD merkezli Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Ulusal Merkezine (NCMEC) 2023'te yaklaşık 4 bin 700 yapay zeka bağlantılı çocuk cinsel istismarı materyali ihbarı yapıldı.

2025'te 400 bini aşan ihbarların sayısında böylelikle yüzde 8 bin 400'den fazla artış kaydedildi.

Bu ihbarlar arasında çocukların yüzlerinin cinsel içerikli görüntülere dijital olarak yerleştirildiği "deepfake" görseller ve videolar da bulundu.

Dünya genelinde bir yıl içinde 300 milyondan fazla çocuğun internet ve dijital teknolojiler kullanılarak cinsel istismar veya sömürüye maruz kaldığı tahmin ediliyor.

Çevrim içi çocuk istismarına yönelik yasal düzenleme eksikliği özellikle Doğu Asya ve Pasifik'te belirginken incelenen 46 ülke ve bölgenin yüzde 37'sinde çevrim içi çocuk istismarına yönelik açık mevzuat bulunmuyor. Latin Amerika ve Karayipler'de ise bu oran yüzde 19,6 olarak hesaplandı.

Childlight Üst Yöneticisi (CEO) Paul Stanfield, hükümetlerin istismarın nerede gerçekleştiği ve kimlerin daha fazla risk altında olduğu konusunda çoğu zaman eksik veriye sahip olduğunu belirterek çocukların cinsel istismar ve sömürüden korunması için güvenilir veriye yatırım yapılması çağrısında bulundu.

Stanfield, çocuk cinsel istismarı ve sömürüsünün önlenebilir bir halk sağlığı sorunu olarak ele alınması, elde edilen verilerin somut önlemlere dönüştürülmesi ve uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

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