Haber Giriş: 8 Nisan 2021 Perşembe 18:15Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanı Akar İngiltere'de
[Fotoğraf: DHA]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın daveti üzerine İngiltere'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Londra'daki Atlı Muhafızlar binasında İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace tarafından törenle karşılandı.
Bir süre sohbet eden iki bakan, törenin ardından Savunma Bakanlığı'na geçti.
Ziyaret kapsamında, bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayii alanında iş birliği ele alındı.
Etiketler: Hulusi Akar İngiltere Savunma Sanayii
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