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Türkiye
AA 16.11.2026 14:21

Şanlıurfa ve Hakkari'de 566 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Şanlıurfa ve Hakkari'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 566 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi.

Şanlıurfa ve Hakkari'de 566 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Siverek ve Yüksekova Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, Şanlıurfa ve Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imalatçıları ve satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

 

Operasyonlarda 370 kilogram skunk, 177 kilogram esrar, 19 kilogram metamfetaminle çeşitli malzemeler ele geçirildi.

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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı Uyuşturucu
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