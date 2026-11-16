Şanlıurfa ve Hakkari'de 566 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Siverek ve Yüksekova Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, Şanlıurfa ve Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imalatçıları ve satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Şanlıurfa ve Hakkâri’de “Uyuşturucu Madde İmalatçısı Zehir Tacirlerine” yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 566 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Siverek ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Şanlıurfa ve Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda; -370 kg skunk, -177 kg esrar, -19 kg metamfetamin ve muhtelif miktarda malzeme ele geçirildi. Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve toplumumuzun güvenliğini hedef alan zehir tacirlerine asla fırsat vermiyoruz. Güvenlik güçlerimizin kararlı ve özverili çalışmalarıyla ülkemizin dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Siverek ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Şanlıurfa ve Hakkâri İl Jandarma Komutanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.