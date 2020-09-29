Olay, Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesinde meydana geldi.

İddiaya göre, 24 Eylül saat 21.00 sıralarında terzide çalışan Eymen ve İsa Elabacı adlı ikiz kardeşler iş çıkışı yaya olarak evlerine gitmek için yola çıktı.

Kollarından bıçakladı

Karşılarından gelen 2 kişi önce önce ikiz kardeşlere sigara sordu, sigaralarının olmadığını söyleyince bu kez de saat sordu. Saate de yanıt alamayan kişiler “Nasıl saatiniz olmaz” diyerek ikiz kardeşleri kollarından bıçakladı.

Gasp anı kamerada

Daha sonra gaspçılar bıçakla tehdit ettikleri kardeşlerin ceplerini kontrol edip sigara ve telefonlarını aldı. Bu anları ise çevredeki vatandaşlar film gibi izledi. İkiz kardeşlerin bıçaklanarak gasp edildiği ve çevredekilerin gasp anını izlediği anlar kameraya yansıdı.

Zanlılar olay yerinden uzaklaştıktan sonra ikiz kardeşler polise giderek şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polisler zanlıların Müslüm G. ve Muhammet Can Ö. olduklarını tespit etti.

Zanlılar tutuklandı

Zanlıların adreslerini tespit eden polis ekipleri mahalleye yaptığı baskında 2 zanlıyı da yakaladı.

Zanlılar suçlamaları kabul ederek cep telefonunu 600 liraya sattıklarını söyledi. Bunun üzerine polis cep telefonunu satılan yerden alıp sahibine teslim etti. Yaralanan ikiz kardeşler ise tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Zanlılar ise ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.