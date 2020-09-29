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Oyuncu Ali Sürmeli'nin sağlık durumu hakkında açıklama
[Fotoğraf: AA]
Evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması nedeniyle ameliyat edilen oyuncu Ali Sürmeli'nin, bilincinin açık ve genel durumunun iyi olduğu açıklandı.
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ferda Çağavi, Ali Sürmeli'nin sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Sürmeli'nin 27 Eylül Pazar günü, kusma ve hıçkırık şikayetiyle acil servise başvurduğunu belirten Çağevi, şu bilgileri verdi:
"Yaptığımız tetkiklerinde beynin sağ ön tarafında yüksek tansiyona bağlı kanama tespit edildi ve aynı gün ameliyata alındı. Ameliyat sonrası yoğun bakım servisinde takip ve tedavisine devam ediliyor. Şu anda genel durumu iyi ve bilinci açıktır, felç geçirmemiştir. Kendisine acil şifalar diliyoruz."
Etiketler: ali sürmeli Ali Sürmeli sağlık durumuSon Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 13:41
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