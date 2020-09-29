Bir yanda Bizans ve Fatımi Devleti, iğer yanda Hasan Sabbah'ın liderlik ettiği Batıniler. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun düşmanlarına karşı verdiği destansı mücadele TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluştu. Oyuncuları, kostümleri, tarihsel mekanları ve hikayesiyle dikkat çeken dizi, daha ilk bölümden büyük beğeni topladı. Sosyal medyada gündemin en üst sırasına oturdu.

Türk televizyon tarihinin en uzun süren savaş sahnesi

Pek çok ilke de imza atan dizide, Türk televizyon tarihinin en uzun savaş sahnesi çekildi. 8 günde kayda alınan savaş sahnesinde, 100'ü atlı 400 yardımcı oyuncu yer aldı.

Hazırlığı 60 gün, çekimleri ise 8 gün süren Türk televizyon tarihinin en uzun savaş sahnesi için 100 tanesi atlı olmak üzere toplamda 400 kişilik yardımcı oyuncu yer aldı. Oyuncular bir ay boyunca Hollywood filmlerinin koreografi çalışmalarını gerçekleştiren Nomad Stunts ekibinin aksiyon yönetmeni tarafından aksiyon, at binme ve kılıç eğitimleri aldı. Kondisyon, devamlılık ve koordinasyon gibi çalışmalarda bulunan oyuncular bu süreçte zorlu bir eğitim programından geçti.

Birinci bölümdeki savaş sahnesi için 45 dublör ve 120 kişilik yardımcı oyuncu ekibi, çekim yapılacak mekânda 15 gün boyunca Kazak ekip Nomad Stunts tarafından zorlu bir aksiyon ve koreografi eğitiminden geçirildiler. Eğitimler sonunda hazır olan ekip Nomad Stunts önderliğinde 8 gün boyunca zorlu ve etkileyici savaş sahnesi için yoğun bir tempoda çekimler gerçekleştirildi. Çekimler sırasında herhangi bir olumsuzluk durumuna karşı ambulans ve sağlık ekipleri ile veterinerler hazır bulundu.

"Uyanış: Büyük Selçuklu"nun güçlü kadrosunda Buğra Gülsoy, Ekin Koç, Hatice Şendil, Gürkan Uygun ve Leyla Lydia Tuğutlu gibi isimler yer alıyor.

"Uyanış: Büyük Selçuklu" her pazartesi saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında olacak.