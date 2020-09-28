Uyanış: Büyük Selçuklu... Bir yanda Bizans ve Fatımi Devleti, diğer yanda Hasan Sabbah'ın liderlik ettiği Batıniler.

Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun düşmanlarına karşı verdiği destansı mücadele TRT 1 ekranlarında saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor.

TRT'nin iddialı yapımı, güçlü kadrosu ve sürükleyici senaryosu ile izleyicileri maceradan maceraya sürükleyecek.

"Melikşah ve Sencer'in ihtişamlı hikayesini izleyicilerimizle buluşturacağız"

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde çok önemli bir tarihsel sürecin anlatılacağını söyledi:

"Nizamülmülk'ü işlediğimiz, İmam Gazali'yi, Ömer Hayyam'ı gördüğümüz, Haşşaşileri, Hasan Sabbahı da gördüğümüz Melikşah ve Sencer döneminin büyük ihtişamlı hikayesini bu sezon inşallah Büyük Selçuklu'da izleyicilerimizle buluşturacağız."

Dizinin güçlü kadrosunda Buğra Gülsoy, Ekin Koç, Hatice Şendil, Gürkan Uygun ve Leyla Lydia Tuğutlu gibi isimler yer alıyor.

Türk televizyon tarihinin en uzun savaş sahnesi

Pek çok ilke de imza atan "Uyanış: Büyük Selçuklu" dizisinde, Türk televizyon tarihinin en uzun savaş sahnesi çekildi. 8 günde kayda alınan savaş sahnesinde, 100'ü atlı 400 yardımcı oyuncu yer aldı.

Dev yapım, düşmana karşı gerçekleştirilen mücadelenin yanında Selçuklu döneminde kadına verilen önemi de yansıtıyor.

Sedat İnci'nin yönettiği dizinin senaryosu Serdar Özönalan ve Emre Konuk'a ait.

Merakla beklenen "Uyanış: Büyük Selçuklu" her pazartesi saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında olacak.