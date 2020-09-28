Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Ali Sürmeli hastaneye kaldırıldı
Oyuncu Ali Sürmeli geçirdiği rahatsızlık sebebiyle İstanbul'da hastaneye kaldırıldı. Sürmeli'nin ameliyata alındığı öğrenildi.
Evinde aniden fenalaşan Ali Sürmeli ambulansla Kadıköy'deki özel bir hastaneye yatırıldı.
Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Sürmeli, ameliyata alındı.
Haberi alan Sürmeli'nin arkadaşları da hastane önünde beklemeye başladı.
Etiketler: ali sürmeli hastaneSon Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 00:09
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