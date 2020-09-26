Tüneller, dehlizler hatta menfezler...

Görüntüler bir madeni ya da mağarayı andırsa da, burası aslında dünyanın en görkemli yapılarından biri olan Ayasofya-i Kebir Camii'nin altı.

Yapımı 537 yılında tamamlanan binanın altında yer alan tüneller tam 900 metre boyunca uzanıyor. Kimi içinden bir arabanın geçeceği kadar büyük. Kimi ise, eğilerek girmek için bile oldukça küçük.

Doç. Dr. Hasan Fırat Diker, ekibi ile birlikte Ayasofya Camii'nin altında yıllardır girilmemiş noktalara girdi. Tarihi yapının altındaki tünellerin 3 boyutlu haritalarını çıkardı.

Henüz keşfedilmemiş alanlar bulundu

Fırat Diker çalışmadan şöyle bahsetti:

"Çalışma kapsamında bu binanın 3 boyutlu taramasını yaptık. Henüz keşfedilmemiş yeni mekanlar bulduk. Gerek su yollarınının gerek nereden geldiği belli olmayan su akıntılarının önüne geçilmesi, binanın nefes alması ve yeni kültür varlıkları kazanımı adına önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum."

Diker, yer altındaki bu yapılar sayesinde, binanın yüzyıllardır nefes aldığına da dikkat çekti.

"Ayasofya Camii'nin altında onun iklimlendirilmesine yönelik yapılmış, su tesisatına yönelik sistemler var. Bunlar vasıtasıyla binanın nefes alması mümkün kılınmış."