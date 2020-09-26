İlki 1996 yılında düzenlendi... Farklı sanat disiplinlerinin ürünleri farklı yerlerde, aynı ismin altında bütünleşti.

"Karşılaşmalar" 2020'de ise küresel salgın gölgesinde İstanbul'da açıldı. Sergi, Bağımsız Sanat Vakfı ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliği ile düzenleniyor.

Bağımsız Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Yazıcı, sergiyle ilgili, şunları söyledi:

"Hollanda'da yapılması gereken bir sergiydi ama geçtiğimiz nisan ayında pandemi nedeniyle, sergimizi gerçekleştiremedik. Sanatın devam etmesi için toparlandık ve 19 sanatçıyla yine 'Karşılaştırmalar' adı altında Tophane-i Amire'de bu sergiyi gerçekleştirdik."

Türk resim sanatından yansımalar

Karşılaşmalar Sergisi'nde, 100'e yakın eser bir araya geldi. Her biri farklı teknikler ve temalarda, çağdaş Türk resim sanatının yansımaları.

Aralarında 3 boyutlu düzenlemeler de bulunuyor. Onlardan biri de Engin Beyaz'ın "Yeniden Babil'i Düşünmek" adlı eseri.

Ressam Engin Beyaz, "Babil efsanesi kibrin, aç gözlülüğün simgesel bir karşılığı. Günümüzde böyle bir gidişat olduğunu düşünerek Babil'i tekrar yorumladım. Günümüz malzemesiyle bugün yaşadığımız pandemi olayını da bununla direkt bağlantılı görüyorum" dedi.

Sergi, 21 Ekim'e kadar İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak. Nisan 2021'de ise Hollanda'nın Lahey kentinde açılacak.