Sarıkamış Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, 9. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Haluk Albayrak, Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, gaziler, daire amirleri, askeri erkan, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti.

"Tarih yazan insanların sayesinde bu topraklar vatan olmuştur"

Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, pandemi nedeniyle kutlamaları sınırlı yaptıklarını söyledi.

Sonraki yıllarda kurtuluş gününü coşkuyla kutlayacaklarını ifade eden Koşal, şöyle konuştu:

"Bundan 100 yıl önce Allahuekber Dağları'nda Türk milleti cesaret, kararlılık, azmi ile Çanakkale'de, Anafartalar'da ve Sakarya'da çarpışan, şehit ve gazi olarak tarih yazan insanların sayesinde bu topraklar vatan olmuştur. Bu kutsal toprakları bizlere vatan olarak bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, Kazım Karabekir Paşa'ya ve tüm şehitlerimize, gazilerimize şükran ve minnet duygularımı sunuyorum."

Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali’de Sarıkamış'ın kurtuluş destanını anlatarak, şehit ve gazilere rahmet diledi.

Konuşmaların ardından, katılımcılar, Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ni ziyaret ederek şehitler için dua etti.