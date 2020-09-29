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Samsun merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Samsun merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri yapılanmasında yer aldıkları ve örgütün bölge sorumlularınca arandıkları tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün bölge sorumlularınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık/tekil arandıkları tespit edilen 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
7 kişi gözaltına alındı
Samsun merkezli Erzurum, Konya, Iğdır, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Ankara, Gaziantep ve Sinop'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.
Etiketler: Samsun fetö FETÖ operasyonuSon Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 13:07
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