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İzmir'de zehir tacirlerine operasyon: 22 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de 19 ayrı adrese düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 42 şüpheliden 22'si tutuklandı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik kent genelinde 19 ayrı operasyon düzenledi.
Şüphelilerin üstleri, ev ve adreslerindeki aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde, 5 hassas terazi, 6 ruhsatsız tabanca, 1 uzun namlulu silah, 2 av tüfeği ile 221 mermi ve fişek ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
Operasyonlarda toplam 42 şüpheli gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 22'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: izmir uyuşturucu operasyonuSon Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 13:48
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