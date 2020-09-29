İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik kent genelinde 19 ayrı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin üstleri, ev ve adreslerindeki aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde, 5 hassas terazi, 6 ruhsatsız tabanca, 1 uzun namlulu silah, 2 av tüfeği ile 221 mermi ve fişek ele geçirildi.

[Fotoğraf: AA]

Operasyonlarda toplam 42 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 22'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.