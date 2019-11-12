Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanlığından Bakan Albayrak'ı hedef alan haberlere tepki12 Kasım 2019 Salı 18:27 - Son Güncelleme 12 Kasım 2019 Salı 18:29
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomi aleyhine oluşturulan algı operasyonlarına tepki gösterdi. Bakan Berat Albayrak'ı hedef alan asılsız haberlerle ilgili hukuki sürecin başlatıldığı belirtildi.
[Fotoğraf: AA]
Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Ordu İş Dünyası Buluşması programında yaptığı konuşmanın çarpıtıldığı vurgulandı.
Albayrak'ın, konuşmasında, ekonomi aleyhinde algı oluşturmaya çalışanlar ile terör operasyonları esnasında algı oluşturmaya çalışanların birbirinden farksız olduğunu vurguladığı ifade edildi.
Yalan haberlerle ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alanlara karşı hukuki işlem başlatıldığı da belirtildi.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: berat albayrak hazine ve maliye bakanlığı