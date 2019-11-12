Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Ordu İş Dünyası Buluşması programında yaptığı konuşmanın çarpıtıldığı vurgulandı.

Albayrak'ın, konuşmasında, ekonomi aleyhinde algı oluşturmaya çalışanlar ile terör operasyonları esnasında algı oluşturmaya çalışanların birbirinden farksız olduğunu vurguladığı ifade edildi.

Yalan haberlerle ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alanlara karşı hukuki işlem başlatıldığı da belirtildi.

Kaynak: TRT Haber