Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları için sözleşmeli er alımı başvurularının alınmaya başlandığı ifade edildi.

2019 yılı Sözleşmeli Er Temin başvuruları için adaylar, e-Devlet sistemi üzerinden giriş yaparak gerekli bilgileri dolduracak.

İsteyenler, başvuru şartları ve sınav ile ilgili detaylı bilgilere Milli Savunma Bakanlığının Personel Temin Dairesi Başkanlığının internet adresinden ulaşabilecek.

Kaynak: TRT Haber