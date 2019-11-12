Türkiye
Kara ve Deniz Kuvvetleri için sözleşmeli er alım başvuruları başladı12 Kasım 2019 Salı 17:34 - Son Güncelleme 12 Kasım 2019 Salı 17:37
Milli Savunma Bakanlığı, 2019 yılı sözleşmeli er alımı başvurularının başladığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları için sözleşmeli er alımı başvurularının alınmaya başlandığı ifade edildi.
2019 yılı Sözleşmeli Er Temin başvuruları için adaylar, e-Devlet sistemi üzerinden giriş yaparak gerekli bilgileri dolduracak.
İsteyenler, başvuru şartları ve sınav ile ilgili detaylı bilgilere Milli Savunma Bakanlığının Personel Temin Dairesi Başkanlığının internet adresinden ulaşabilecek.
Kaynak: TRT Haber