Türkiye
Özel harekat destekli kaçakçılık operasyonu: Çok sayıda elektronik eşya ele geçirildi12 Kasım 2019 Salı 17:25 - Son Güncelleme 12 Kasım 2019 Salı 17:32
Iğdır'da özel harekat timlerinin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda kaçak cep telefonu ve elektronik eşya ele geçirildi.
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, kent merkezindeki Yeraltı Çarşısı'nda kaçakçılara yönelik iş yerlerine operasyon düzenledi.
[Fotoğraf: AA]
Aralarında özel harekat timlerinin de olduğu 250 polisin katılımıyla yapılan operasyonda, yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen çok sayıda cep telefonu ile aksesuarları ve çeşitli elektronik eşya ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
Operasyonda ele geçirilen malzemelerin bulunduğu iş yeri sahipleri hakkında yasal işlem başlatılırken, ele geçirilen malzemeler polislerce el konularak emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA