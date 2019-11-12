Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, kent merkezindeki Yeraltı Çarşısı'nda kaçakçılara yönelik iş yerlerine operasyon düzenledi.

[Fotoğraf: AA]

Aralarında özel harekat timlerinin de olduğu 250 polisin katılımıyla yapılan operasyonda, yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen çok sayıda cep telefonu ile aksesuarları ve çeşitli elektronik eşya ele geçirildi.

[Fotoğraf: AA]

Operasyonda ele geçirilen malzemelerin bulunduğu iş yeri sahipleri hakkında yasal işlem başlatılırken, ele geçirilen malzemeler polislerce el konularak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA