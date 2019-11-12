Birlikten yapılan açıklamaya göre, daha önce iri kalibrenin de azami teslimat miktarı dışına çıkarılması konusunda karar alan Marmarabirlik Yönetim Kurulu, üreticilerin sorunlarını çözmeye devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, kuruma zarar vermeden ve ortakları da mağdur etmeden sorunları çözmeye devam etiklerini belirtti.

Bugüne kadar verdikleri sözlerini bir gün dahi geciktirmediklerini dile getiren Asa, şöyle devam etti:

"Son günlerde yağlık zeytinde randımanın artması sebebiyle birliğin yönetim kurulu tarafından yağlık zeytin fiyatı 4 lira olarak belirlenmiştir. Ortaklarımız azami teslimat miktarı dışında rekolte beyanına kadar yağlık zeytin teslim edebilecekler. Yağlık zeytin bedelleri daha önce açıklanan ödeme planı dahilinde yapılacaktır. Ortaklarımız vermiş oldukları yağlık zeytin ile 5 yıllık ortalamalarını yükseltme fırsatı yakalamış olacaklardır. Marmarabirlik Yönetim Kurulu olarak üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz."

Marmarabirlik olarak bugüne kadar üreticilerden gelen taleplere her zaman olumlu cevap verdiklerini vurgulayan Asa, şunları kaydetti:

"Marmarabirlik'in imkanları el verdiği oranda üreticimizi her zaman koruduk, kolladık. Bugünlerde geçmişte yaşanan sıkıntıları ve Marmarabirlik'in nereden nereye geldiğinin unutulduğunu görüyoruz. Sadece bugünü düşünerek yapılacak bir uygulamayla belki bugünü kurtarırız ama gelecekte yaşanacak sıkıntıların da başlangıcı olur. Kampanya öncesinde Marmarabirlik'e 85 bin ton rekolte beyanı geldi. Görülüyor ki bazı ortaklarımız teslim edemeyeceği ürünü beyanı ederek Marmarabirlik'in sağlıklı bir alım planı yapamamasına sebep olmuştur. Alım planından çok uzak rekolte beyanı geldikçe bu sıkıntıların yaşanması kaçınılmazdır. Marmarabirlik olarak kendimizi sorguluyoruz ama ortaklarımız da bu konularda kendilerini sorgulamalı ve kooperatiflerine yardımcı olmalıdır."

Kaynak: AA