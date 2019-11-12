Iğdır'da gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı12 Kasım 2019 Salı 16:43 - Son Güncelleme 12 Kasım 2019 Salı 16:51
Iğdır'da kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği resmi programlar dışında, her türlü yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma gibi etkinlikler 15 gün yasaklandı.
Iğdır Valiliğinden yapılan açıklamada, milli güvenliğin sağlanması, temel hak ve özgürlükler ile genel asayişin korunması ve şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla ilgili kararın alındığı belirtildi.
Açıklamada şöyle denildi:
"2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak olan açık ve kapalı alanlarda düzenlenecek olan her türlü açık ve kapalı yer toplantısı, yürüyüş, miting, etkinlik, sokak etkinliği, sokak şenliği, sokak eğlencesi, konser, müzik dinletisi, şölen, eğlence, basın açıklaması, stant açma, tüm toplantı ve toplanmalar, oturma eylemi gibi her türlü eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklanmıştır."
Kaynak: AA