Türkiye

9 yaşındaki çocuğun 397 suç kaydı çıktı

12 Kasım 2019 Salı 16:21 - Son Güncelleme 12 Kasım 2019 Salı 16:26

İstanbul'da 9 yaşındaki bir çocuk hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Çocuğun benzer suçlardan 397 kaydının olduğu belirlendi.