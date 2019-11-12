Türkiye
9 yaşındaki çocuğun 397 suç kaydı çıktı12 Kasım 2019 Salı 16:21 - Son Güncelleme 12 Kasım 2019 Salı 16:26
İstanbul'da 9 yaşındaki bir çocuk hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Çocuğun benzer suçlardan 397 kaydının olduğu belirlendi.
Maltepe'de polis son zamanlarda kapkaç, yankesicilik, iş yeri ve araçtan hırsızlık olaylarıyla ilgili şikayetlerinin artması üzerine çalışma başlattı.
Mobil Park Timleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.
Çalışmalar sonunda olayları gerçekleştirdiği öne sürülen 9 yaşındaki bir çocuk yakalandı. Çocuğun, benzer suçlardan 397 kaydının olduğu tespit edildi.
Çocuk zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla Çocuk Gözlemevine teslim edildi.
Kaynak: TRT Haber
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