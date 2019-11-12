Türkiye
Boğazına şeker kaçan çocuğu eczacı kurtardı12 Kasım 2019 Salı 15:06 - Son Güncelleme 12 Kasım 2019 Salı 15:12
Sakarya'da nefes borusuna şeker kaçan ve boğulma tehlikesi geçiren çocuk, eczacının müdahalesiyle kurtarıldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde eczaneye giden kadın, buradan aldığı şekeri bebek arabasında oturan çocuğuna verdi.
Annesinin verdiği şeker, çocuğun nefes borusuna kaçtı. Çocuğunun nefes alamadığını fark eden annenin telaşlandığını gören eczanedekiler çocuğa müdahale etti.
Eczacı şekeri çıkarmayı başardı
Eczacı İlhan Durgut, kucağına aldığı çocuğun sırt bölgesine vurarak solunumunu açmaya çalıştı.
Bu müdahaleye cevap veren çocuğun boğazına kaçan şeker çıkarıldı.
Eczacının çocuğa müdahale anı, güvenlik kamerasına da kaydedildi.
Kaynak: AA
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