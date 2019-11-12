Türkiye, DEAŞ'lı teröristleri vatandaşı oldukları ülkelere tek tek iade etmeye başladı. Bazı ülkeler sorun çıkarsa da Ankara kararlı. DEAŞ'lı teröristler ülkelerine geri gönderilecek. Bazı ülkeler istemedikleri teröristleri vatandaşlıktan çıkarıyor ya da uçuş izni vermiyor. Türkiye ise bu soruna "Acil Seyahat Belgesi" ile çözüm buldu. Böylelikle teröristler, vatandaşı oldukları ülkelere, suç dosyalarıyla birlikte gönderiliyor.

Bir Amerikalı, bir Alman ve bir Danimarkalı terörist sınır dışı edildi. Yetkililer Danimarkalı teröristi kabul etti. O terörist Kopenhag'da gözaltına alındı.

[Türkiye'den sınır dışı edilen yabancı terörist savaşçının (YTS) Türk - Yunan tampon bölgesinde bekleyişi sürdü. Fotoğraf: AA]

ABD'li DEAŞ'lı tampon bölgede kaldı

ABD'li bir terörist de Edirne Pazarkule Kapısı'ndan sınır dışı edildi. Yunan makamları teröristi kabul etmedi, terörist iki sınır kapısı arasındaki tampon bölgede kaldı.

Vatandaşlarını almak istemeyenler seyahat yasağı getirerek teröristlerin ülkelerine gelmesini engellemeye çalışıyor. Bu durumda "acil seyahat belgesi" formülü devreye giriyor.

Batılı ülkeler, DEAŞ'lıların suçun işlendiği yerde yargılanmasını istiyor. Türkiye, ilk suç o ülkelerde işlendiğinden hareket ile teröristlerin suç dosyalarını da beraberinde gönderiyor. Uçuş izni yasağı da aşılıyor.

Türkiye'de 810'u yabancı bin 149 DEAŞ'lı tutuklu ve hükümlü var. Bunların 60'ı Avrupa vatandaşı. Bazı ülkeler kendi vatandaşları olan DEAŞ'lı teröristleri almamak için vatandaşlıktan çıkarma kartını açsa da Ankara kararlı. O teröristler tek tek ülkelerine iade edilecek. Alman uyruklu 7 yabancı terörist, Perşembe günü sınır dışı edilecek.

Kaynak: TRT Haber