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Hayvan otlatan çocukların üzerine yıldırım düştü:1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kırşehir'de açık arazide hayvan otlatan 2 çocuğun olduğu bölgeye yıldırım düşmesi sonucu bir çocuk hayatını kaybetti.
Akçakent'in Yaylaözü köyünde kendilerine ait hayvanları otlatan Ramazan Dikmen ve Samet Baran'ın bulundukları açık araziye yıldırım düştü.
Olayda yaralanan 2 çocuk acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çiçekdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yıldırım isabet eden Samet Baran, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.
Yaralı Ramazan Dikmen'in ise durumun ağır olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: Kırşehir Çiçekdağı Devlet Hastanesi Yıldırım düştüSon Güncelleme: 12 Eylül 2020 Cumartesi 23:00
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