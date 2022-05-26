Haber Giriş: 26 Mayıs 2022 Perşembe 10:26Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Havaya ateş açtı, silahını indirmeden yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da uyuşturucu madde etkisi altındaki bir şahıs havaya ateş açtı. Şans eseri olay yerinde bulunan polis ekipleri, anında müdahale ederek şahsı gözaltına aldı. O anlar kameralara yansıdı.
Uyuşturucu madde etkisi altındaki bir şahıs, geçen hafta Salı günü Esenyurt Zafer Mahallesi’nde havaya ateş açtı.
Silah seslerini duyan vatandaşlar panikle etrafa kaçışırken, şans eseri olay yerinde bulunan polis ekipleri anında müdahale etti.
Silahı alındıktan sonra yere yatırılan şahıs, kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi. Şahıs gözaltına alındı.
Etiketler: Bireysel Silahlanma Polis İstanbul
Son Haberler
- 11:13
- 11:01
- 10:54
- 11:00
- 10:48
Sıradaki Haber
İzmir'de FETÖ operasyonu: 21 kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz