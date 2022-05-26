Muş İl Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılarına geçit vermiyor.

Muş merkez olmak üzere Bitlis, Bingöl, Van, Batman ve Elazığ’da 37 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aramalarda 1 kalaşnikof ile 1 pompalı tüfek ele geçirildi, kaçakçılıkta kullanıldığı tespit edilen 9 araca ise el konuldu.

235 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Muş Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler, buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.