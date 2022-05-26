Haber Giriş: 26 Mayıs 2022 Perşembe 09:37Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Göçmen kaçakçılarına şafak operasyonu: 18 gözaltı
[Fotoğraf: İHA]
Muş merkezli 6 ilde göçmen kaçakçılarına düzenlenen şafak operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı.
Muş İl Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılarına geçit vermiyor.
Muş merkez olmak üzere Bitlis, Bingöl, Van, Batman ve Elazığ’da 37 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Aramalarda 1 kalaşnikof ile 1 pompalı tüfek ele geçirildi, kaçakçılıkta kullanıldığı tespit edilen 9 araca ise el konuldu.
235 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Muş Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler, buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İnsan Kaçakçılığı Muş
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