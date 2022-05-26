Haber Giriş: 26 Mayıs 2022 Perşembe 08:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da otomobil dere yatağına devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Ceyhan ilçesinde dere yatağına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Mesut Bulungiray idaresindeki otomobil, Hamdilili Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi dere yatağına devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Bulungiray ile otomobilde bulunan Mehmet İhsan Yağmurca olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan Kubilay Ş. ile İbrahim S. ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Adana
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