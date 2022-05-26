Mimar Sinan Caddesi'nde Necati K. idaresindeki halk otobüsü ile Musa K.'nin kullandığı üç tekerlekli elektrikli motosiklet çarpıştı.

Kazada engelli sürücü Musa K. ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Musa K. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme devam ediyor.