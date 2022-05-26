Haber Giriş: 26 Mayıs 2022 Perşembe 07:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Halk otobüsü ile engelli motosikleti çarpıştı: 1 ağır yaralı
İnegöl'de halk otobüsü ile engelli elektrikli motosikletinin çarpıştığı kazada ağır yaralanan engelli sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Mimar Sinan Caddesi'nde Necati K. idaresindeki halk otobüsü ile Musa K.'nin kullandığı üç tekerlekli elektrikli motosiklet çarpıştı.
Kazada engelli sürücü Musa K. ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Musa K. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
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