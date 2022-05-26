Haber Giriş: 26 Mayıs 2022 Perşembe 10:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İzmir'de FETÖ operasyonu: 21 kişi yakalandı
İzmir’de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, hakkında farklı illerde yakalama kararları bulunduğu öğrenildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubesi ekipleri, yakalanmamak için sık sık ev değiştiren, saklandıkları ikametleri de örgütsel kaydı bulunmayan kişiler üzerinden kiraladıkları tespit edilen FETÖ üyesi şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Polis, örgütün hücre evi olarak kullandığı 21 adrese gerçekleştirdiği operasyonda 21 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerdeki aramalarda 26 bin 450 lira, 8 bin 900 dolar, 4 bin 140 avro, sahte kimlik, kurusıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: İzmir FETÖ Terörle Mücadele
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