İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, silah kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için 9 ilçede eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonlarda 25 şüpheli yakalanırken çok sayıda tabanca, şarjör, fişek, namlu, sürgü ele geçirildi.