Haber Giriş: 26 Mayıs 2022 Perşembe 10:18Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da silah kaçakçılarına operasyon: 25 gözaltı
İstanbul'da silah kaçakçılarına yönelik 9 ilçede düzenlenen operasyonda 25 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, silah kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.
Adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için 9 ilçede eş zamanlı operasyon yapıldı.
Operasyonlarda 25 şüpheli yakalanırken çok sayıda tabanca, şarjör, fişek, namlu, sürgü ele geçirildi.
Etiketler: İstanbul Silah Kaçakçılığı Kaçakçılık
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