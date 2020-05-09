Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile K. Maraş, Osmaniye, Hatay çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Ardahan ve Kars çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış, öğle saatlerinden sonra G. Antep, Kilis, Ş. Urfa, Mardin ve Batman çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının yarından itibaren batı bölgelerden başlayarak hafta ortasına kadar hissedilir derecede artacağı ve mevsim normalleri üzerine yükseleceği tahmin ediliyor.