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Kısıtlamanın ilk gününde yollar boş kaldı
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu 24 ilde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu İstanbul'da D-100 Karayolu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yolların boş kaldığı görüldü.
Koronavirüsle mücadele kapsamında 24 ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
İstanbul'da yasak nedeniyle hafta içi yoğunluk yaşanan D-100 Karayolu ve 15 Temmuz Şehitler köprüsü boş kaldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritasında sabah 08.00'da yoğunluk yüzde 4'lere kadar düştü.
Etiketler: yollar boş kaldı sokağa çıkma kısıtlamasıSon Güncelleme: 9 Mayıs 2020 Cumartesi 09:06
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