Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi 2. Caddesi mevkiinde bulunan perde sistemleri üreten bir fabrikada, sabahın erken saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bugün üretiminin olmadığı belirtilen fabrikada, soğutma çalışmaları devam ediyor.