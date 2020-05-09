İlçeye bağlı Yerköy Mahallesi'nde tarım işçisi olarak çalışan Ahmet Başboğa, soğuk hava nedeniyle çadırın önünde yaktığı ateşin közünü ısınmak için çadıra aldı.

Durumu fark eden aile sağlık ve jandarma ekiplerini arayarak yardım istedi.

Olay yerine giden ekipler, karbonmonoksit gazından zehirlenen Ahmet, Afra, Şemse, Gülsüm Emel, Nisa, İbrahim Halil, Esmanur Başboğa ile Hatice, Nura ve Rukiye Akşit'i hastaneye kaldırdı.

Yahyalı Devlet Hastanesinde yapılan tedavinin ardından Gülsüm Emel, İbrahim Halil ve Afra Başboğa, Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.