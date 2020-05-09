Haber Giriş: Kaynak: AA
Hasta taşıyan ambulans tıra çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da hasta taşıyan ambulansın tıra çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Muş'tan hasta getiren sürücüsünün adı belirlenemeyen 49 AJ 120 plakalı ambulans, Cahit Dalokay Caddesi'nde Oktay Aktaş'ın kullandığı 16 DU 512 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada onkoloji hastası olduğu öğrenilen Hanım Aktaş olay yerinde hayatını kaybetti, ambulans sürücüsü, bir sağlık görevlisi ile hasta refakatçisi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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