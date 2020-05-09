İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 23 büyükşehir ve Zonguldak'ta iki gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibarıyla başladı.

Kısıtlamanın başlamasıyla kentlerdeki meydan, cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Ankara'da cadde ve sokaklar boş kaldı

Şehrin pek çok noktasında kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, saatin 00.00'ı göstermesiyle sokaktaki vatandaşları durdurarak belgelerini kontrol etti.

[Fotoğraf: DHA]

Yasağın ilk dakikalarında sokakta bulunan kişiler, uyarılarak evlerine gönderilirken, gecenin ilerleyen saatlerinde hala dışarıda bulunan kısıtlama kapsamındaki kişilere, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 3 bin 150 TL ceza kesileceği belirtildi.

Ekiplerin kentteki denetimleri sürüyor.

İstanbul'da kısıtlamanın başlamasıyla sessizlik hakim

İki gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla İstanbul sokakları da sessizliğe büründü.

Kısıtlamanın yürürlüğe girmesinin ardından başta İstiklal Caddesi olmak üzere İstanbul'un en işlek caddelerinde sessizlik hakim.

[Fotoğraf: AA]

Trafik yoğunluğu yüzde 1'e düştü

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte İstanbul trafiği de yavaş yavaş boşaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre, megakentteki trafik yüzde 1 seviyelerine geriledi.

Polis ekiplerinin kısıtlamaya uyulup uyulmadığını denetlemek için kontroller yaptığı şehirde vatandaşların da tedbirler kapsamında evlerine çekildikleri görüldü.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim amaçlı yol tek şeride düşürüldü. Kısıtlamaya uymayan sürücü ve vatandaşlara ceza kesildi.

[Fotoğraf: DHA]

Taksim Meydanı'nda polisler ile temizlik görevlilerinin dışında kimsenin olmadığı görüldü.

Kısıtlamanın başladığı ilk anlarda Haliç Köprüsü’nde bir otomobil takla attı

Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı ilk dakikalarda, Haliç Köprüsü Ankara İstikameti Halıcıoğlu mevkiinde, Ankara istikametine seyir halinde olan 41 NP 089 plakalı otomobil sürücüsünün aşırı hızlı giderek 34 HS 5153 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 41 NP 089 plakalı otomobil taklalar atarak ters düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu kazayı ekiplere haber verdi.

[Fotoğraf: DHA]

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, sıkışan erkek sürücüyü çıkararak ambulansa teslim etti.

Kadın sürücü şoka girdi

Kazaya karışan 34 HS 5153 plakalı otomobilin kadın sürücüsü de olay yerinde kaza geçirdi. Köprüde bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

Polis ekipleri kazanın çıkış nedenini araştırmak için çalışmalara başladı.

[Fotoğraf: DHA]

İzmir'de de cadde ve sokaklar boş kaldı

Hafta sonu için ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması İzmir'de de etkisini gösterdi.

İzmir'de yaşayan birçok vatandaş kısıtlamaya riayet ederken, kentin en işlek caddelerinde trafik yok denilecek kadar az seviyede olurken, yine kentin en işlek meydanlarından olan ve vatandaşların sık sık uğrak noktası halindeki Saat Kulesi’nin de bulunduğu Konak Meydanı ile Cumhuriyet Meydanı'nda da sessizlik hakim oldu.

[Fotoğraf: İHA]

Bursa’da yeniden sessizlik başladı

Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte Bursa’nın caddeleri, sokakları ve meydanları da boş kaldı.

Kentin önemli noktalarında polis ekipleri kontrol noktaları oluşturdu. Yasağa rağmen açık olan işletmelere uyarılarda bulunurken, araçlarıyla dışarıda olan vatandaşlara ceza işlem uygulandı.

30 ayrı noktada kontrol noktası kuran ekipler iki gün boyunca kontrollerini sürdürecek.

[Fotoğraf: DHA]

Saati unutan gençler cezayı yedi

İnegöl ilçesinde yasağa uymayarak dışarı çıkan Mecit E. ve arkadaşı Ahmet M., polis ekiplerince durduruldu.

Ekiplerin sokağa çıkma yasağının başladığını ve neden dışarıya çıktıklarını sorması üzerine Mecit E., "Arkadaşımıza gittik, saatin nasıl geçtiğini anlamadık. Şimdi evimize gidiyoruz" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

2 gence yasağa uymadıkları için 6 bin 300 TL ceza kesildi.

Zonguldak'ta 2 gün sürecek kısıtlama başladı

Zonguldak’ta gece yarısı başlayan kısıtlamayla sokaklar boş kaldı.

Kentin en kalabalık meydanı Gazipaşa Caddesi ve Madenci Anıtı, kısıtlamanın ilk dakikalarından itibaren sessizliğe büründü.

Tekirdağ'da sokaklar sessizliğe büründü

Tekirdağ’ın Malkara ilçe merkezinde vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görüldü.

Kısıtlama sonrası sessizliğin hakim olduğu sokaklarda hayvanların rahatça gezip, oyun yaptığı görüldü.

[Fotoğraf: İHA]

Polis ekipleri de devriye atarak, denetimlerini sürdürüyor.

Kısıtlama pazar gecesi sona erecek

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günleri market, bakkal ve manavlar kapalı olacak.

Ancak fırınlar açık olacak ve sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilecek. Tatlı satışı yapan iş yerleri de sadece eve servis yapabilecek.

Ramazan ayı dolayısıyla, sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokantalar da açık olabilecek.

10 Mayıs Pazar gününün "Anneler Günü" olması nedeniyle; evlere servis şeklinde hizmet sunmak üzere çiçekçiler de açık olacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması pazar saat 24.00'te sona erecek.