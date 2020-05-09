Haber Giriş: Kaynak: AA
Konya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü
[Fotoğraf: İHA]
Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Şehit İbrahim Bey Caddesi'nde seyreden Sadetli Özev idaresindeki 42 ADM 317 plakalı otomobil, Beyşehir-Seydişehir Çevre Yolu Sanayi Sitesi Kavşağı'na geldiğinde, Uğur A. yönetimindeki 15 NL 202 plakalı kamyonetle çarpıştı. Otomobili sürükleyen kamyonet refüje çıkarak durabildi.
Araçta sıkışan otomobil sürücüsü Özev, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaralanan kamyonet sürücüsü Uğur A. ile araçta bulunan Erdoğan A, Şenol Ş. ve Kerem A, Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Konya trafik Kazası kaza refüjSon Güncelleme: 9 Mayıs 2020 Cumartesi 03:40
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