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Trabzon'da heyelan nedeniyle kapanan Sera Gölü yolu ulaşıma açıldı
[Fotoğraf: DHA]
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan Sera Gölü yolu, ekiplerin çalışmalarıyla yeniden ulaşıma açıldı.
Kentte etkili olan şiddetli yağış sonrası ilçenin Sera Gölü mevkiinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi yola sürüklendi.
Heyelan sonrası Sera Gölü yolunun tek şeridi bir süre ulaşıma kapandı.
[Fotoğraf: DHA]
Yolda araçlarıyla seyir halinde olan vatandaşların durumu polis ekiplerine bildirmesinin ardından Karayolları ekiplerince yapılan çalışma sonucu yol kısa sürede yeniden ulaşıma açıldı.
Etiketler: Trabzon heyelan Sera Gölü yolu akçaabat polisSon Güncelleme: 9 Mayıs 2020 Cumartesi 02:45
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