Haber Giriş: Kaynak: İHA
Ordu'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 7 kişiye ceza
[Fotoğraf: İHA]
Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri kumar oynanan kıraathaneye operasyon düzenledi. 7 kişiye 22 bin 50 lira para cezası kesildi.
Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde bulunan ruhsatsız bir kıraathanede kumar oynandığı ihbarını aldı.
Baskın düzenleyen ekipler, 7 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında, Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine istinaden 22 bin 50 lira idari para cezası uyguladı, iş yeri sorumlusu hakkında da adli işlem başlattı.
Emniyet uyardı
Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda dikkatli olmaya davet ederek, "Sosyal izolasyon kurallarına uymayan vatandaşlarımızı uyarmaya devam ediyoruz. Tehlike geçmiş değil, lütfen dikkatli olalım. Sosyal mesafe kurallarına uyalım” uyarısında bulundu.
Etiketler: sosyal mesafe ordu kumar koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 9 Mayıs 2020 Cumartesi 07:27
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