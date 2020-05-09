Çocuklarını görmeden fedakarca görev yapan sağlık çalışanları, Anneler Günü'nde unutulmadı.

Hediyeler paketlendi, kurdelesinden çiçeğine kadar her ayrıntıya dikkat edildi. Tüm hazırlık, sağlık çalışanlarına yapılacak Anneler Günü sürprizi içindi.

Firmanın İnsan Kaynakları Müdürü Yeşim Iğnak Koçak, "Bizler her yıl kendimize aldığımız hediyeleri çocuklarından ailelerinden uzak sağlık çalışanlarımıza minnetimizi belirtmek için onlarla paylaşmak istedik." dedi.

Konya'da özel bir şirkette çalışanlar, kendileri için gelen hediyeleri, sağlık çalışanı annelere götürdü.

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Havva Gürbüz Gürer, "Böyle zamanlarda anılmak, takdir görmek tabii ki herkesin hoşuna gittiği gibi bizlerin de hoşuna gidiyor. Teşekkür ediyorum meslektaşlarım ve hastanem adına." diye konuştu.

Anneler Günü sürpriziyle amaç, sağlık personeline moral vermekti.