ABD medyası Ivanka Trump'ın kişisel asistanının koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Asistanın son birkaç haftada Trump’ın kızının çevresinde olmadığı ve uzaktan çalıştığı ifade edildi.

ABD medyası ayrıca Ivanka Trump’ın ve kocası Jared Kushner'in testlerinin cuma günü negatif çıktığını söyledi

Pence'in basın sözcüsü de pozitif

ABD Başkanı Donald Trump’ın yaverine perşembe günü koronavirüs teşhisi konulmasının ardından ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in basın sözcüsü Katie Miller'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Bu olaydan sonra Pence’in Lowa eyaletine ziyaretinin geç başladığı belirtildi.