Haber Giriş: Kaynak: DHA
Ivanka Trump'ın asistanında koronavirüs çıktı
[Fotoğraf: DHA]
ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump’ın kişisel asistanında koronavirüs tespit edildi.
ABD medyası Ivanka Trump'ın kişisel asistanının koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Asistanın son birkaç haftada Trump’ın kızının çevresinde olmadığı ve uzaktan çalıştığı ifade edildi.
ABD medyası ayrıca Ivanka Trump’ın ve kocası Jared Kushner'in testlerinin cuma günü negatif çıktığını söyledi
Pence'in basın sözcüsü de pozitif
ABD Başkanı Donald Trump’ın yaverine perşembe günü koronavirüs teşhisi konulmasının ardından ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in basın sözcüsü Katie Miller'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Bu olaydan sonra Pence’in Lowa eyaletine ziyaretinin geç başladığı belirtildi.
Etiketler: koronavirüs ıvanka trump abdSon Güncelleme: 9 Mayıs 2020 Cumartesi 09:32
Sıradaki Haber
Kısıtlamanın ilk gününde yollar boş kaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz