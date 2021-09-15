Haber Giriş: 15 Eylül 2021 Çarşamba 17:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da yük treni hafif ticari araca çarptı: 2 yaralı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yük treninin hafif ticari araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Dörtyol ilçesine bağlı Çayırlı Mahallesi Çaykara Sokak'taki hemzemin geçitten geçen hafif ticari araca yük treni çarptı.
Kazada araçta bulunan iki kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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