Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, kuraklık tehdidi olan gölleri su ile buluşturmak için düğmeye bastı.

Kuruyan göle can suyu

Bafa Gölü, DSİ'nin hayata geçirdiği savak projesiyle can suyuna kavuştu. Şişme savaklar aracılığıyla Büyük Menderes Nehri'nden Bafa Gölü'ne su aktarıldı. Böylece göldeki su ideal seviyeye ulaştı, canlı yaşamı korundu.

Kauçuk ve plastik malzemeden özel olarak yapılan ve havayla şişirilen bent, Büyük Menderes Nehri ile Bafa Gölü arasında kuruldu.

Balıkçılığa olanak sağlıyor

Bafa Gölü'nde şişme savaklar sayesinde tutulan tatlı su, bölgede yağış sezonu olmamasına rağmen balıkçılık yapılmasına olanak tanıyor.

Devlet Su İşleri, kuraklık tehdidindeki Eğirdir Gölü'ne de Yılanlı Deresi'nden 67 milyon metreküp su takviyesi yaptı.

Kuşların göç yolundaki en önemli konaklama noktalarından Manyas Gölü'ne ise bir tünelle yıllık 110 milyon metreküp su aktarıldı.

Haber: Gül Benli

Kamera: Ümit Kumcuoğlu