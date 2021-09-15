Haber Giriş: 15 Eylül 2021 Çarşamba 17:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te bekçilere mukavemet gösteren 4 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Siirt'te bekçilere mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tınaztepe Mahallesi Süveyka Meydanı civarında devriye gezen ve kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan T.Ö. V.K. M.S.U. ve Z.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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