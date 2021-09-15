Zararlı böceklerin doğal düşmanı olarak üretim alanlarına bırakılıyor. Zirai ilaç gereksinimini ortadan kaldırıyor.

Adanalı narenciye üreticilerinin biyolojik mücadeledeki en büyük silahı yararlı böcekler.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, "Avrupa Birliği prosedürlerine göre yapılan testlerde, gönderdiğiniz gıda maddelerinin tamamında analiz yapılarak ülkelere giriş yapılıyor. Bu konu ile ilgili zaman zaman sorun yaşıyoruz, geri dönen ürünlerimiz oluyor. Bu böcekler sayesinde bunların tamamının üstesinden geleceğiz" dedi.

Üreticiye bakanlık desteği

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü zararlılara karşı biyolojik mücadele için üretici ile el ele verdi.

Faydalı böcekler, zararlıların içine yumurta bırakıp çoğalarak ya da onları yiyerek yok ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çiftçiye verdiği destekle faydalı böceklere olan ilgi her yıl daha da artıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Sağlığı Daire Başkanı Ersin Dilber de biyolojik mücadele ajanlarını desteklediklerini, üreticilere bugüne kadar yaklaşık 108 milyon lira destek ödemesi yaptıklarını söyledi.

Çiftçinin maliyetini de azaltıyor

Adana Biyolojik Mücadele Enstitüsü'nün ürettiği faydalı böcekler hem ürünler üzerindeki ilaç kalıntısını sıfıra indiriyor, hem de girdi maliyetlerini azaltarak çiftçinin elini rahatlatıyor.

Biyolojik mücadeleye olan ilgiyi artırmak için Adana'da üreticilere yönelik bir eğitim programının da hayata geçirilmesi planlanıyor.