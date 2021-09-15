Bitlis'te bazı köy ve mezralarda 11 Eylül'de uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bitlis ili merkez ilçesi sınırlarındaki, Ağaçpınar, Ayrancılar, Kaşıklı, Kayalıbağ, Karaca, Konalga, Yeşilsırt, Narlıdere ve Tanrıyar köy ile mezraları bölgelerinde, bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde örgüt mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 11 Eylül'de saat 03.30'da ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 18.00'dan itibaren kaldırılmıştır."