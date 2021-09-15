Haber Giriş: 15 Eylül 2021 Çarşamba 16:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te 9 köydeki sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Bitlis'te 9 köy ve mezralarında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.
Bitlis'te bazı köy ve mezralarda 11 Eylül'de uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bitlis ili merkez ilçesi sınırlarındaki, Ağaçpınar, Ayrancılar, Kaşıklı, Kayalıbağ, Karaca, Konalga, Yeşilsırt, Narlıdere ve Tanrıyar köy ile mezraları bölgelerinde, bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde örgüt mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 11 Eylül'de saat 03.30'da ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 18.00'dan itibaren kaldırılmıştır."
Sıradaki Haber
Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz