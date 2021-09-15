Haber Giriş: 15 Eylül 2021 Çarşamba 17:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yarım saat etkili olan sağanak su baskınına neden oldu
[Fotoğraf: AA]
Ankara'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Gölbaşı ilçesinde görülen şiddetli yağış, yolları ve tarım arazilerini su altında bıraktı.
Ankara'nın Gölbaşı ilçede saat 13.00 sıralarında başlayan ve yarım saat süreyle etkili olan sağanak su baskınlarına yol açtı.
Şiddetli yağış nedeniyle bazı tarım arazileri su altında kaldı.
[Fotoğraf: AA]
Gölbaşı-Haymana yolu Boyalık Mahallesi sapağında da trafik su baskını sebebiyle durma noktasına geldi.
[Fotoğraf: AA]
Ankara Büyükşehir Belediyesi, ASKİ ve Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerin biriken suyu tahliye etme çalışmalarının ardından trafik akışı yeniden sağlandı.
[Fotoğraf: AA]
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